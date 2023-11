Bouteilles en plastique : une plainte pour greenwashing

Le « 100 % recyclable » affiché sur les bouteilles en plastique serait un mensonge. Voici ce qu’affirment plusieurs associations de consommateurs européennes, dont Consommation Logement Cadre de vie (CLCV), dans un communiqué de presse.

Ensemble, elles ont décidé de déposer une plainte administrative, le 7 novembre, contre les principaux fabricants de bouteilles plastiques pour greenwashing auprès des autorités européennes de protection des consommateurs. Le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) et ses organisations membres ont signalé aux autorités européennes « des allégations commerciales trompeuses sur la recyclabilité des bouteilles d’eau de grandes marques, comme Coca-Cola, HBC, Danone et Nestle Waters ».

Selon le communiqué, l’affirmation de « 100 % recyclable » ne serait « qu’un terme ambigu dont dépendent de nombreux facteurs tels que les infrastructures de collecte disponibles et l’efficacité du processus de tri ». Par exemple, le taux de recyclage des bouteilles en PET est estimé à seulement 55 % dans l’Union européenne, et les chances qu’elles servent à fabriquer une nouvelle bouteille sont d’environ 30 %. « Ce greenwashing doit cesser », affirme Ursula Pachl, directrice générale adjointe du Beuc.

Une action qui s’ajoute à celle déjà lancée en France par la CLCV. Elle avait pointé l’allégation « 100 % recyclable » sur des bouteilles de la marque Volvic le 15 octobre 2021, et avait porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses devant le tribunal judiciaire de Paris.

