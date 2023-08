Canicule : 4 astuces écolos pour se rafraîchir sans clim’

Quotidien

En période de canicule, tous les moyens semblent bons pour rafraîchir son logement. Et nombre de foyers cèdent aux sirènes de la climatisation. Mais cette dernière doit rester une solution de dernier recours, insiste l’Agence de la transition écologique (Ademe).

« N’achetez pas de climatiseur dans la précipitation lors des vagues de chaleur, explique-t-elle dans le guide Comment garder son logement frais en été ?. Ces appareils peuvent consommer bien plus d’énergie qu’on ne le croit, sans nécessairement offrir le confort attendu. » Sans compter leurs fluides frigorifiques qui ont un énorme pouvoir réchauffant. L’achat d’un climatiseur monobloc — dont la gaine d’évacuation passe par une porte ou une fenêtre ouverte — serait même à proscrire : « Un non-sens écologique car cela laisse rentrer l’air chaud ! » écrit l’Ademe.

Fermer les volets ou les stores le jour, aérer la nuit, faire des courants d’air… D’autres solutions permettent heureusement de faire baisser la température de quelques degrés ou tout au moins de rendre l’air moins étouffant. Pour aller plus loin, Reporterre a sélectionné quatre astuces low-tech, autrement dit qui ne font pas appel à des technologies sophistiquées, mais plutôt au bon sens. Et que vous pouvez mettre assez rapidement en application chez vous, si ce n’est pas déjà fait !

1. Végétaliser son balcon ou sa terrasse

Les plantes présentent deux atouts : créer de l’ombre et abaisser la température grâce au phénomène d’évapotranspiration. Il n’y a plus qu’à se mettre au jardinage. Tous les végétaux sont les bienvenus selon l’Ademe. Installez des pots de fleurs, une pergola, une treille, des plantes grimpantes et même des végétaux secs (comme les bambous ou les canisses) à l’extérieur de votre logement afin de créer de l’ombre sur les murs, les fenêtres, la terrasse ou le balcon.

Ces plantes vont également puiser de l’eau par les racines et la rejeter par les feuilles sous forme de gouttelettes d’eau qui s’évaporent dans l’atmosphère en captant les calories de l’air. Effet rafraîchissant garanti comme dans les forêts.

2. Miser sur la ventilation

S’il est un appareil électrique à avoir en cas de canicule, c’est bien le ventilateur. Pour créer un effet plus rafraîchissant, il est recommandé de mettre une bouteille d’eau congelée devant, ou bien un drap bien mouillé. De la même façon, mettre une serviette humide devant les fenêtres permet de créer un courant d’air plus frais.

On peut aussi utiliser des pots en terre cuite humidifiés, sur le modèle du « beehive cooling », technique utilisée en Inde. Traditionnellement, les pots de terre cuite servent à refroidir l’eau. Un architecte indien a mis au point une sorte de climatiseur, constitué de tubes en argile empilés, sur lesquels de l’eau circule. Quand l’air passe à travers ces tubes, l’eau s’évapore et l’air se refroidit. Il est possible de simplifier cette technique chez soi : installez des pots en terre cuite préalablement humidifiés et trempant dans des coupelles d’eau, devant votre ventilateur, vos portes ou fenêtres.

Le climatiseur maison réalisé par Abrège, qui associe ventilation et circulation d’eau, demande un peu plus d’expertise. Attention, ces appareils low-tech ne pourront pas climatiser un logement entier, ni même une grande pièce, mais peuvent être bien utiles pour supporter la chaleur quand on est statique.

L’Ademe préconise également le ventilateur de plafond, plus complexe à installer qu’un simple ventilateur portatif, mais qui permet « un brassage lent et régulier de l’air dans toute la pièce ». Elle conseille d’opter pour un modèle équipé d’un régulateur de vitesse.

3. Utiliser un éventail et un brumisateur

Son usage remonte à la nuit des temps. Déjà utilisé pendant l’Antiquité, l’éventail est un accessoire emblématique en Asie, en particulier en Chine, où les premiers écrits sur cet objet remontent à la dynastie Jin (265-420). Selon plusieurs experts sinophiles, Wang Dao, un Premier ministre de cette période, dit un jour : « J’utilise souvent mon éventail pour me défendre de la poussière et pour me refroidir en été. »

En Europe, s’il a eu ses heures de gloire aux XVIIe et XVIIIe siècles, il a quasiment disparu, excepté dans quelques pays comme l’Espagne. Aujourd’hui, vagues de chaleur oblige, il revient peu à peu à la mode. Souvent perçu comme un accessoire gadget, il montre pourtant son utilité tant dans les transports en commun qu’à la maison. Là encore, pas besoin de courir en acheter un au supermarché du coin, il est très facile d’en fabriquer un soi-même si vous aimez les travaux pratiques. En papier, en carton, en tissu... Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi les tutoriels sur internet.

L’éventail est encore plus efficace si vous l’associez à un brumisateur. Dans le commerce, la vente des brumisateurs d’eau explose dès que le thermomètre grimpe. Ces bouteilles estampillées au nom de grandes marques d’eau ou de cosmétiques (Évian, Cristaline, La Roche-Posay...) sont certes pratiques, mais horriblement chères — parfois jusqu’à 10 euros le litre —, sans parler de la pollution générée par ces contenants jetables.

L’idéal est de se procurer un brumisateur rechargeable, que vous alimenterez avec l’eau du robinet. On en trouve parfois en pharmacie, mais aussi en grandes surfaces. Certains contenants dédiés à d’autres usages peuvent même faire l’affaire : vaporisateur pour cheveux utilisé par les coiffeurs, petit pulvérisateur vendu pour le jardinage, pulvérisateur destiné au repassage, etc. Et ils ont l’avantage d’être vendus quelques euros. Attention toutefois aux objets en plastique, parfois de piètre qualité. Éventail et brumisateur en main, vous voilà un peu mieux armé pour passer le pic de chaleur.

4. Isoler vos fenêtres du soleil

Si votre logement n’est pas équipé de stores ou de volets, plusieurs dispositifs permettent d’empêcher le soleil de pénétrer par les ouvertures. Les rideaux thermiques occultants, souvent installés pour protéger du froid l’hiver, s’avèrent tout aussi utiles l’été, en bloquant la chaleur extérieure.

Autre solution très en vogue : les films solaires, appelés aussi « films anti-chaleur », « films réfléchissants », « films anti-UV »... Un véritable marché est en train de se mettre en place autour de ces produits à coller sur les vitres. Ils laissent passer la lumière tout en bloquant la chaleur, selon leurs promoteurs.

Là encore, on peut se contenter d’un bricolage maison. Le Low-tech Lab propose ainsi de fabriquer ses propres pare-soleil avec une simple couverture de survie réfléchissante. Coût : 10 euros. Un utilisateur du Low-tech Lab, Antoine, a pour sa part testé (et approuvé) l’installation de voiles d’ombrage devant ses fenêtres : « Une protection très efficace contre la chaleur, translucide donc qui assombrit peu, amovible, réutilisable et robuste, relativement abordable surtout compte tenu de sa durabilité, adaptable aux fenêtres, velux, baies vitrées... Nous avons testé cette solution avec satisfaction à l’été 2022, l’efficacité nous a même surpris. » Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous d’autres astuces ? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.

