Canicule : record de chaleur au dessus des Alpes

En bref — Climat

Dans la nuit du 20 au 21 août, dans les Alpes, il fallait monter jusqu’à 5 298 mètres — soit au-dessus des plus hauts sommets — pour obtenir 0 °C au thermomètre. Il s’agit d’un record selon MétéoSuisse, dont la station de sondage de Payerne collecte cette donnée atmosphérique depuis 1954. Le précédent record datait du 25 juillet 2022 avec 5 184 mètres. Plus concrètement, cela signifie que le point culminant du mont Blanc a enregistré des températures positives, avec un possible léger dégel.

Cette limite du 0 °C, également appelée isotherme du zéro degré, varie en fonction de la saison et des conditions météorologiques. « L’isotherme du zéro degré influence par exemple le développement de la végétation, la limite des chutes de neige et le cycle de l’eau, marquant ainsi de manière décisive les espaces de vie des hommes, des animaux et des plantes », explique le service météorologique suisse.

La limite du zéro degré est captée deux fois par jour grâce à un ballon-sonde gonflé à l’hydrogène et envoyé par la station météorologique de Payerne jusqu’à une altitude pouvant atteindre 35 kilomètres.

