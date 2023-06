Canicule : le gouvernement annonce 15 mesures

En bref — Climat

Face aux vagues de forte chaleur attendues cet été — et les suivants —, le ministre de la Transition écologique a présenté le 8 juin son plan canicule avec quinze actions phares. Certaines sont destinées au grand public : SMS en cas de situation exceptionnelle, messages de prévention dans les transports, campagnes d’information… Une part des conséquences des canicules peut être limitée par des gestes simples comme l’aération, la ventilation ou la fermeture des volets en journée.

« Ces bonnes pratiques ne sont pas toujours connues du grand public, notamment dans les régions peu habituées aux fortes chaleurs, ce qui entraîne des achats en urgence de climatiseurs mobiles énergivores et peu efficaces », estime le ministère qui prévoit des campagnes d’information pendant les périodes les plus chaudes.

Éviter le recours aux petits climatiseurs

Pour éviter le recours à ces petits climatiseurs, l’objectif est également d’informer les foyers, en amont de l’été, sur les travaux simples réalisables rapidement, comme l’installation de stores ou de volets, la végétalisation… Les préfectures vont, de leur côté, recenser tous les îlots de fraîcheur et les fontaines publiques dans les villes et les communiquer au grand public. Par ailleurs, pour éviter les coupures de courant, RTE et Enedis renforceront les moyens de surveillance et d’intervention.

Plusieurs mesures visent à préserver les personnes les plus vulnérables. Les jeunes qui effectuent leur service national universel (SNU) seront chargés de les inciter à s’inscrire sur les registres tenus par les communes. La Poste va également être mise à contribution : « Les facteurs vont faire en sorte d’aller déposer des flyers et donner des informations », a précisé le ministre au micro de France Info.

Sensibiliser les propriétaires d’animaux

Le gouvernement souhaite aussi sensibiliser les propriétaires d’animaux. En cas de canicule, « les animaux peuvent être exposés à des conditions préjudiciables à leur bien-être et à leur survie », écrit le ministère. Une campagne nationale d’information ciblera les possesseurs d’animaux domestiques et d’équidés, les professionnels de l’élevage des animaux de rente ou de compagnie, les transporteurs et les détenteurs d’animaux sauvages (éleveurs amateurs ou professionnels, parcs zoologiques, cirques, etc).

Par ailleurs, en cas de pic de chaleur, le transport des animaux sera interdit de 13 heures à 18 heures, comme le prévoit déjà l’arrêté ministériel du 22 juillet 2019.

