Ce mois de septembre est le plus chaud jamais enregistré

Après un été de chaos climatique, le mois de septembre 2023 sera le plus chaud jamais enregistré en France.

Comme l’indique le site Infoclimat, une entité qui fait référence en matière de données météorologiques, la température moyenne des vingt-quatre premiers jours du mois a en effet atteint 21,61 °C. Soit 0,73 °C de plus que la température relevée lors de la même période en 1949.

« Pour que ce soit clair : juin, juillet, août et septembre 2023 ont été les plus chaud enregistrés sur Terre, a tweeté l’agroclimatologue Serge Zaka. Aujourd’hui, c’est le 97e jour de suite (à l’exception du 14 août) où la Terre bat son record de chaleur journalier. »

L’Espagne en particulier connaît une vague de chaleur sans précédent pour cette période : il faut plus de 30 °C dans la quasi-totalité de la péninsule — des records à 36 °C étant attendus dans le sud-ouest.

Comme l’expliquait à Reporterre le climatologue Davide Faranda, petit à petit, l’été gagne de la place sur les autres saisons, à cause du dérèglement climatique.

