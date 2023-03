Cet hiver, une baisse inédite de la consommation électrique

En bref — Énergie

L’hiver est passé et les coupures de courant ont été évitées grâce à une baisse inédite de la consommation électrique, a indiqué RTE (Réseau de transport d’électricité) dans son bilan de l’hiver 2022-2023, présenté le 16 mars. Ceci malgré l’effondrement des productions hydraulique et nucléaire, au plus bas depuis respectivement 1976 et 1988. Jusqu’à huit alertes ÉcoWatt orange (système électrique tendu) et douze rouges (système électrique très tendu) ont ainsi été évitées, d’après le service ÉcoWatt mis en place pour la première fois par le gestionnaire de réseau très haute tension.

« La baisse de la consommation brute d’électricité s’explique pour un quart par la météo, et pour les trois quarts par les économies d’énergie », a résumé Thomas Veyrenc, directeur exécutif en charge du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE. D’octobre à février, la clémence des températures a permis d’économiser sept térawattheures (TWh). Les économies d’énergie, vingt TWh par rapport à la moyenne 2014-2019 – soit une baisse de 9 % par rapport aux hivers précédents, une fois corrigé l’effet météo. « C’était souhaitable, mais inattendu dans ces proportions », a commenté Xavier Piechaczyk, président du directoire. Tous les secteurs, industrie, tertiaire et particuliers, ont diminué leur demande.

RTE a lancé une analyse pour tenter de comprendre si cette baisse était conjoncturelle ou structurelle. « Les effets économiques, liés au prix de l’électricité, expliquent bien la baisse dans la grande industrie, a expliqué M. Veyrenc. Il y a aussi eu des effets non économiques : engagement citoyen, plan de sobriété, chasse au gaspillage. Mais d’un point de vue technique, il n’est pas du tout aisé de les départir. Probablement qu’ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. » Les résultats de cette étude seront présentés fin mai.

