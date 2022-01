Comment Reporterre vous parlera de l’élection présidentielle

Présidentielle

J-96… Les 10 et 24 avril se tiendront les deux tours de l’élection présidentielle. Qu’on l’attende ou non, qu’on plébiscite ou qu’on désavoue ce scrutin, il s’agit d’une des échéances incontournables — sinon le moment phare — de la vie politique française. Et comme le dit l’adage, « si tu ne t’occupes pas de politique, la politique s’occupe de toi ». À Reporterre, on a donc décidé de s’en occuper. À notre manière. Nous vous proposons, dans les prochains mois, de réfléchir, de prendre du recul, de questionner.

Pour ce faire, nous avons imaginé une série d’enquêtes et d’analyses sur ce que serait une politique de transformation écologique et sociale de notre société. Baptisée l’Autre programme, elle explorera des idées aussi (d)étonnantes que la semaine de quatre jours, l’impôt sur la fortune climatique ou le rationnement des déplacements…

Nous en profiterons aussi pour vous emmener au plus près de celles et de ceux qui ont porté la colère sociale et écologiste ces cinq dernières années. Notre « Tour des luttes » vous emmènera à Bure (Meuse), à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), auprès des Gilets jaunes ou des collectifs anti-Amazon. Et parce qu’il vaut souvent mieux en rire qu’en pleurer, nous avons demandé à nos dessinateurs de croquer des morceaux choisis de cette séquence.

Entretiens avec des candidates et candidats, analyse des programmes, reportages auprès de militantes et militants… Comptez aussi sur nous pour vous informer au fil de l’eau sur les temps forts de cette campagne électorale tout comme sur ceux passés sous les radars médiatiques.

Nous espérons que ces articles vous plairont, vous titilleront, qu’ils nourriront vos débats.

Bonne lecture !