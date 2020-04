Confinés mais mobilisés : la programmation en ligne d’Alternatiba

Présentation par Alternatiba :

Former, mobiliser, informer, pendant la période de confinement, voilà l’objet de la programmation en ligne lancée le mardi 24 mars dernier par Alternatiba et ANV-COP21. Formations, conférences-débats, relais des réseaux d’entraide et initiatives locales, le mouvement pour le climat et la justice sociale témoigne de la force de résistance et de résilience qui s’est construite en réseau depuis 2013 partout sur le territoire, interroge et prépare l’après.

Ce mardi 7 avril 2020, une première « Conf’Confinée » en Facebook Live, intitulée « Crise(s) : pourquoi on est pas prêt·e·s ? » a permis avec plusieurs grands témoins de la crise sanitaire du Covid-19 de dresser le bilan et les conséquences sociales, économiques et politiques en compagnie de Lydie Arbogast (La Cimade), Fatima Ezzarah Ben-Omar (Les Effronté·es), Nicolas Girod (Confédération paysanne) et Hugo Huon, président du Collectif inter-urgences.

D’autres conférences sont prévues ; toutes les infos pour les voir ou les revoir sont ici.

Plus d’une vingtaine de formations en ligne sont également au programme et proposent pendant cette période de confinement de donner les clés pour s’organiser sur le terrain, monter et animer son collectif local, mieux comprendre les campagnes, actions, historique et stratégie du mouvement climat et en particulier d’Alternatiba et ANV-CO2P1. Toutes ces formations sont dispensées par des militant·es de collectifs locaux, sont accessibles à toutes et à tous, sur inscription et à prix libre. Le programme complet est accessible ici.