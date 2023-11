Contre l’inflation, des youtubeurs anglais font leurs courses en avion

« Paye » l’empreinte carbone du caddie de supermarché. Dans une vidéo publiée le 1er novembre, le duo de youtubeurs britanniques Josh & Archie a démontré qu’en cette période d’inflation généralisée, il était plus économique de faire ses courses en avion en Pologne qu’aller au supermarché du coin au Royaume-Uni.

Pour ce faire, le duo s’est d’abord rendu dans un magasin Lidl de Clapham, au sud de Londres. Montant du ticket de caisse : 164,47 livres sterling (environ 189 euros) pour l’achat des 135 produits inscrits dans le panier moyen défini par le gouvernement. Pour les mêmes produits achetés à Poznań, en Pologne, les youtubeurs ont dépensé 96,75 livres sterling (environ 112 euros). Même en y ajoutant le prix de billets d’avion de la compagnie low cost Ryanair (47 livres sterling l’aller-retour, bagage en soute au retour compris) et d’une nuit chez l’habitant (8,55 livres sterling), le duo a ainsi économisé 11,14 livres sterling (13 euros).

Pas sûr que l’initiative séduise les écologistes, attentifs aux émissions de gaz à effet de serre très importantes du secteur aérien. Le duo n’a d’ailleurs pas précisé le bilan carbone de son expédition à l’autre bout de l’Europe. « Il ne s’agit pas d’une suggestion sur la façon dont les gens peuvent économiser de l’argent, se sont défendus les deux jeunes hommes, interrogés par le Daily Mail. Mais plutôt d’une démarche visant à souligner la situation ridicule dans laquelle nous semblons nous trouver face à l’évolution de l’inflation. »

