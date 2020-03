Coronavirus : la marche pour le climat annulée à Paris

« Malgré la validation du trajet de la marche pour le climat samedi 14 mars par la préfecture de Paris, les organisateurs considèrent aujourd’hui que les conditions ne sont pas réunies pour garantir la sécurité des participantes et des participants et susciter une mobilisation massive sous la forme d’une marche à la veille des élections municipales, ont justifié les trois organisations jeudi soir, après 23 h. Cela n’engage en rien les organisateurs de marches ailleurs en France » , ont-elles précisé. Elliot Lepers, de l’ONG le Mouvement, a estimé que dans le contexte actuel, « organiser une grande marche populaire n’est plus le bon moyen » de « faire entendre l’urgence de la crise climatique et sociale à la veille des élections municipales » .

« Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie et partout en Europe, elle s’accélère » , a déclaré Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée enregistrée à l’Élysée. En France, 2.876 personnes contaminées ont été recensées dans le dernier bilan. 129 sont en réanimation et 61 personnes sont mortes. Pour protéger ses concitoyens, « tous les moyens nécessaires » au bon fonctionnement du système de santé seront déployés « quoi qu’il en coûte » , a promis Emmanuel Macron. Le président a fait l’éloge de « l’État-providence » , considérant que ce serait « une folie » de laisser certains biens et services aux « lois du marché » . C’est ce que « révèle » , à ses yeux, cette pandémie. Il prévoit d’annoncer « des décisions de rupture » .

