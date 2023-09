Crainte et invasive, la fourmi de feu est arrivée en Europe

La fourmi de feu (Solenopsis invicta), l’une des espèces les plus invasives au monde, a pris ses marques en Europe. C’est ce que révèle une équipe de scientifiques dans une étude publiée le 11 septembre dans la revue Current Biology.

Les chercheurs ont identifié 88 nids en Sicile, répartis sur une surface de 4,7 hectares. Cette espèce pourrait s’étendre « à une vitesse alarmante » sur l’ensemble du continent, alerte dans un communiqué Mattia Menchetti, de l’Institut de biologie évolutive espagnol. Cela pourrait avoir des conséquences majeures sur l’environnement et la santé. « Les scientifiques craignent son arrivée depuis des décennies », poursuit l’entomologiste, qui confie n’avoir dans un premier temps « pas cru » à cette découverte.

Originaire d’Amérique du Sud, la fourmi de feu a déjà fait son trou en Australie, en Chine, dans les Caraïbes, au Mexique et aux États-Unis, aidée par le commerce international de plantes. Elle tire son nom de ses piqûres douloureuses, qui peuvent provoquer des chocs anaphylactiques. Entre 1994 et 2004, quatre personnes âgées sont mortes suite à une piqûre de Solenopsis invicta dans des maisons de retraite étasuniennes, indique une étude publiée dans The American Journal of Medicine.

Cette espèce est une « catastrophe à l’échelle de la planète entière », a expliqué le directeur adjoint de l’Institut Écologie et Environnement du CNRS, Philippe Grandcolas, à nos confrères de TF1. Avant d’ajouter : « [Elle] fait littéralement fuir les vertébrés dans les milieux où elle se trouve, ce qui rend ces milieux quasiment infréquentables, y compris pour les humains. »

Selon les auteurs de cette étude, 7 % du continent convient aujourd’hui à cette espèce. Le changement climatique pourrait favoriser sa propagation. 50 % des zones urbaines européennes — dont Paris, Londres, Barcelone, Amsterdam, ou encore Rome — sont à risque, avertissent-ils. Le plan des scientifiques pour contenir cette espèce consiste à éradiquer les nids et surveiller les sites où elle s’est installée, en s’inspirant de ce qu’a fait la Nouvelle-Zélande — seul pays qui est parvenu à s’en débarrasser.

Cette étude paraît quelques jours seulement après la publication d’un rapport de l’IPBES, le « Giec de la biodiversité », alertant sur la croissance fulgurante des espèces exotiques invasives. Ces dernières sont impliquées dans 60 % des extinctions de plantes et d’animaux à travers le monde. L’envolée du commerce international, la dégradation des écosystèmes et le changement climatique contribuent grandement à ce phénomène.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre