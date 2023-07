De H&M à C&A, les fausses promesses des reprises de vêtements usagés

En bref — Quotidien

C’est une nouvelle façon de vous inciter à consommer des vêtements : achetez, puisque vos vêtements usagés sont désormais repris par vos marques préférées, qui vont leur offrir une seconde vie. Mais il semblerait que la majorité des vêtements ainsi récupérés finissent quand même comme des déchets.

C’est ce que montre une enquête de la fondation Changing markets, publiée le 24 juillet. Elle a placé des traceurs dans 21 vêtements, d’occasion mais en parfait état. Elle les a ensuite remis aux services de reprise de vêtements des marques H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, The North Face, Uniqlo, Boohoo et M&S, en Belgique, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Moins d’un quart des vêtements réutilisés en Europe

Le résultat est sans appel. « Les trois quarts des articles (16 sur 21, soit 76 %) ont été soit détruits, soit laissés dans des entrepôts, soit exportés vers l’Afrique, où jusqu’à la moitié des vêtements usagés sont rapidement détruits pour d’autres usages ou mis en décharge. Deux des quatre articles remis à des magasins en France ont été détruits et un autre est resté bloqué au cours du processus », détaille Changing markets. « Seuls cinq articles au total ont été réutilisés en Europe. » Ceci, malgré le fait que la plupart des marques récupérant des vêtements déclarent ne pas les détruire, relève le rapport.

Urska Trunk, chargée de campagne pour Changing Markets, dénonce « une nouvelle supercherie écologique à l’égard des consommateurs. […] Pire encore, ces programmes aggravent la situation en offrant aux clients des bons d’achat, des réductions ou des points de fidélité pour acheter plus de vêtements, amplifiant ainsi le modèle de la fast fashion. »

