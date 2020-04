Des ONG demandent un fonds d’urgence pour le vélo de 500 millions d’euros

« Afin d’anticiper et de prévenir un usage massif de la voiture individuelle à l’heure du déconfinement », le réseau Action Climat a demandé au gouvernement de débloquer un fonds d’urgence pour le vélo de 500 millions d’euros. « Ce fonds d’urgence est indispensable pour accompagner les collectivités et assurer le déploiement de pistes cyclables temporaires sur l’ensemble du territoire », a précisé le réseau sur son site, ainsi que pour « rendre la solution vélo accessible au plus grand nombre en soutenant l’achat et la réparation de vélo ».

Reporterre a raconté comment les collectivités locales — et les collectifs de cyclistes — se préparaient déjà à ce déconfinement.

Le réseau Action Climat craint qu’au sortir du confinement, les usagers ne privilégient la voiture individuelle aux transports en commun : « Ce report doit être évité, a insisté le RAC, car le trafic routier est l’un des premiers secteurs émetteurs de polluants atmosphériques (notamment pour le NO x ). Les effets désastreux de la pollution atmosphérique sur la santé ne sont plus à démontrer et plusieurs études semblent indiquer un lien entre pollution de l’air et mortalité au Covid-19 ».

Au-delà des aménagements temporaires de pistes cyclables, le RAC a mis en avant d’autres investissements nécessaires pour développer la pratique du vélo : généralisation de l’aide à l’achat VAE (vélo à assistance électrique), instauration d’un chèque réparation, systématisation du forfait mobilités durables, augmentation de l’offre de stationnement, apprentissage accéléré de la mobilité à vélo à l’école, organisation de bourses aux vélos et soutien aux activités des associations, etc.