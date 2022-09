Des citoyens russes poursuivent leur gouvernement pour inaction climatique

En bref — Climat

Pour la première fois, un groupe de militants a intenté un procès contre le gouvernement russe pour son inaction climatique. Selon le communiqué transmis à Reporterre, la plainte a été déposée devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Les activistes demandent au gouvernement « de protéger ses citoyens contre le risque de mort ou de maladies graves en limitant les émissions mondiales à 1,5-1,8 °C, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit national et international ».

La Russie est le quatrième producteur mondial d’émissions de carbone, rappelle The Guardian, et ses températures moyennes ont augmenté deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, la Russie doit réduire ses émissions de 36 % avant 2030 ; or les politiques actuelles conduisent plutôt à une augmentation des émissions polluantes.

« L’écart entre la trajectoire actuelle de la Russie en matière de réduction des gaz à effet de serre et les exigences de l’Accord de Paris a un coût humain et, en matière juridiques, représente des violations de la Constitution russe et de la Convention européenne des droits de l’homme », ont expliqué les requérants, rappelant le désastre sanitaire que provoque le changement climatique.

L’affaire est portée par un groupe de citoyens russes, dont certains sont en exil et quelques représentants de peuples autochtones. « Le groupe fait face à des risques considérables en introduisant une telle plainte dans un contexte de mesures nationales oppressives toujours plus nombreuses qui ont été utilisées pour faire taire les voix de l’opposition et de la société civile depuis de nombreuses années et de plus en plus ces derniers mois », ont rappelé les militants dans leur communiqué. De nombreux activistes climatiques sont également des activistes antiguerre.

