Des inondations ont tué au moins 111 personnes au Vietnam

Au moins 111 personnes sont mortes et 20 autres sont portées disparues dans le centre du Vietnam, ont annoncé mercredi 21 octobre les autorités. Depuis plus de deux semaines, des inondations et glissements de terrain ont lieu en Asie du Sud-Est, et le pays attend encore une autre tempête prévue pour le week-end.

« Au moins 178.000 maisons ont été submergées par les eaux de crue qui ont également détruit les cultures vivrières. Près de 690.000 volailles et animaux d’élevage ont été tués ou emportés », selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). Les routes, les infrastructures et les récoltes dans la région centrale du pays ont également été dévastées par les inondations.

MEDIA RELEASE : The Red Cross is ramping up relief as catastrophic floods have affected 5 million people in central Vietnam.

Immediate relief is being rushed to people by boat, by air and on land, including food, safe water and tarpaulins.

More : https://t.co/cB2NyymqIE pic.twitter.com/TqdCV2qZgR

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) October 20, 2020