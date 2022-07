Des vacances de rêves, version écolo

Le tourisme épuise le monde, on le sait. Sa critique radicale reste compliquée, tant il imprègne nos imaginaires depuis 1936. Aujourd’hui, certains s’en détournent et réinterrogent la notion de temps libre. [SÉRIE 1/4]

« On ressent le monde ! », s’enthousiasme une adepte de cyclotourisme. « C’est économique, écologique et bon pour le corps. » De plus en plus de Français partent en vacances à vélo, notamment depuis le confinement. [SÉRIE 3/4]