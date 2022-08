Le chemin de l’autonomie

Enquête — Séries d’été

On ne sait plus jardiner, monter une charpente, coudre, tricoter, etc. On achète, on consomme, on fait faire. Mais bonne nouvelle : on peut y remédier !

Reporterre vous l’a raconté dans une série d’été. Au programme : du bricolage entre femmes, un chantier participatif, une cueillette sauvage et l’éloge de la lenteur.