Dividendes records, écarts de salaires vertigineux… Le CAC 40 creuse les inégalités et tourne le dos à l’écologie

Pendant dix ans, Oxfam France et le Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic) ont enquêté sur le partage de la richesse au sein des entreprises du CAC 40. Dans leur rapport « CAC 40 : des profits sans lendemain ? », publié lundi 22 juin, les deux organisations montrent comment, depuis le lendemain de la crise financière de 2009, la richesse générée par les entreprises du CAC 40 n’a pas été équitablement répartie entre leurs parties prenantes — PDG, salariés, actionnaires… — et n’a pas été suffisamment investie dans la transition écologique.

Lire le rapport : « CAC 40 : des profits sans lendemain ? »

Les auteurs du rapport affirment qu’entre 2009 et 2018, les versements aux actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70 %, la rémunération des PDG du CAC 40 de 60 %, alors que le salaire moyen au sein de ces entreprises n’a augmenté que de 20 % et le Smic de 12 % sur la même période. En 2018, l’écart moyen entre la rémunération des PDG du CAC 40 et le salaire moyen était de 107, en augmentation de 30 % depuis 2009. En 2018, un dirigeant du CAC 40 avait déjà gagné l’équivalent d’un Smic annuel le 2 janvier.

Le rapport met en lumière la pression des actionnaires majoritaires sur les choix stratégiques des entreprises du CAC 40 qui favorisent un actionnariat déjà aisé et privilégient le court terme. En 2018, quatre grandes familles possédaient 10 % du CAC 40 et 67 % des actionnaires individuels français possédaient un portefeuille supérieur à 75.000 euros. En France, les salariés ne représentent en moyenne que 12 % des administrateurs au sein des conseils d’administration du CAC 40, contre 33 % en moyenne en Europe.

Le rapport souligne aussi que si, en 2018, la part des bénéfices versés aux actionnaires avait été limitée à 80 % pour allouer les sommes économisées à un fonds d’entreprise dédié à la transition sociale et écologique, les entreprises du CAC 40 auraient pu dégager en moyenne près de 7 milliards d’euros par an depuis 2009, soit 31 % des besoins minimums en investissement dans la transition en 2018.

« Dividendes records, écarts de salaires vertigineux, rentabilité à court terme… le CAC 40 est à contre-courant du bon sens économique qui appelle au contraire à bâtir des modèles économiques plus humains, plus justes et plus résilients pour faire face aux prochaines crises », estime Quentin Parrinello, porte-parole d’Oxfam France et coauteur du rapport.

Source : Communiqué d’Oxfam France et du Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic)