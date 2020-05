Durant la pandémie, la fortune des milliardaires étatsuniens a augmenté de 282 milliards de dollars

Entre le 1er janvier 2020 et le 10 avril 2020, 34 des 170 milliardaires les plus riches des Etats-Unis ont vu leur fortune augmenter de plusieurs dizaines de millions de dollars. Huit d’entre eux ont vu leur valeur nette augmenter de plus d’un milliard de dollars.

Au 15 avril, la fortune de Jeff Bezos avait augmenté d’environ 25 milliards de dollars depuis le 1er janvier 2020. Cette hausse de richesse sans précédent est plus importante que le produit intérieur brut du Honduras, 23,9 milliards de dollars en 2018.

Entre le 18 mars et le 10 avril 2020, plus de 22 millions de personnes ont perdu leur emploi aux Etats-Unis et le taux de chômage a grimpé jusqu’à 15 %. Au cours des trois mêmes semaines, la richesse des milliardaires américains a augmenté de 282 milliards de dollars, soit un gain de près de 10 %.

Trois milliardaires américains - Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett - continuent de posséder autant de richesses que la moitié inférieure de tous les ménages américains réunis. Les 400 Américains les plus riches possèdent autant de richesses que les 64 % des Américains les plus pauvres, soit près des deux tiers des ménages américains réunis.

