EN VIDEO - Des activistes dénoncent la Société Générale, complice des gaz de schiste

À la suite d’actions similaires de désobéissance civile et de sensibilisation auprès du grand public, la BNP Paribas et le Crédit Agricole ont renoncé à financer des projets utilisant des énergies fossiles. Les militants des Amis de la Terre et ANV-COP21 espèrent influencer la décision de la Société générale, qui décidera de son soutien au projet Rio Grande LNG début 2020.

Une des principales intervenantes était Rebekah Hinojosa. Âgée de 28 ans, elle est coordinatrice du Sierra Club — une association écologiste — pour le sud du Texas et membre de la coalition Save RGV from LNG. Elle habite sur les lieux prévus de Rio Grande LNG, connaît les communautés qui subiraient l’installation de ce gazoduc et témoigne du désastre que cela engendrerait sur l’environnement et l’économie locale.

Des membres des Amis de la Terre France et d’ ANV-COP21 expriment régulièrement leur mécontentement et leur solidarité avec les peuples autochtones en organisant des actions de désobéissance civile dans plusieurs agences de la Société générale : action de « grand nettoyage » , conférence sur les conséquences de ce financement sur l’environnement et sur les populations concernées...

