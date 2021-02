Écologique, l’hydrogène ? l’enquête de Reporterre

Durée de lecture : 1 minute

Utilisé en grandes quantités par l’industrie et espoir de « carburant » pour faire avancer les véhicules, l’hydrogène suscite l’intérêt des pouvoirs publics français et européens, qui ont décidé d’investir massivement dans son « verdissement ». Dans cet article, Reporterre compile les trois volets de son enquête sur ce gaz et l’euphorie qu’il provoque dans les milieux économiques.