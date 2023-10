Présidentielle en Argentine : le favori est climatosceptique

Monde

Buenos Aires, correspondance

Ça chauffe en Argentine, à la veille de l’élection présidentielle du 22 octobre. Elle pourrait voir l’arrivée au pouvoir de l’ultralibéral Javier Milei, négationniste du changement climatique. Alors que des hectares de collines verdoyantes continuaient de brûler dans la province de Cordoba, dans le centre du pays, c’était encore la dégringolade du peso national et le cours du dollar qui monopolisaient l’attention médiatique et populaire à une semaine du scrutin. En septembre, selon les dernières statistiques officielles, le pays affichait 138 % d’inflation interannuelle.

Dans les campagnes, les sécheresses à répétition plombent les récoltes. Les exportations agricoles — en premier lieu de soja à destination du bétail — restent la source numéro un d’entrée de dollars dans le pays. Qui dit sécheresse dit manque de dollars et donc inflation. Pourtant, dans les débats politiques, la balance commerciale semble primer sur le réchauffement climatique.

Le changement climatique, « un mensonge des socialistes »

Les propositions liées à l’environnement, chez les trois principaux candidats au poste de président, sont bien maigres. La principale discorde concerne le respect des accords de Paris. Patricia Bullrich (droite) et Sergio Massa (centre-droit), actuel ministre de l’Économie et candidat du gouvernement sortant, sont d’accord pour suivre cet engagement.

Ce n’est pas le cas du favori, le néolibéral Javier Milei, qui nie systématiquement le changement climatique, quitte à le définir comme « un mensonge des socialistes ». « Milei et Massa ont débattu de sujets environnementaux, analyse le climatologue Julián Monkes. Cela a permis de voir à quoi on devait s’attendre en cas de victoire de Milei : la privatisation des biens communs, notamment des cours d’eau. »

Los incendios en Córdoba muy cerca de las casas. Que prueben decirle a esta gente que pierde todo que el cambio climático no existe y no es prioridad. pic.twitter.com/rH1qjz98MW — Inti 🌿 (@Intibonomo) October 10, 2023

À Cordoba, les feux se sont dangereusement rapprochés des maisons.

« Depuis le retour de la démocratie il y a quarante ans, c’est sans doute l’élection qui laisse la part la plus importante aux problématiques environnementales, nuance le politologue Juan José Martínez Olguín, chercheur au Conicet (le CNRS argentin). Cependant, ce débat est toujours plus diffus que dans les pays les plus développés »

Pourquoi l’Argentine laisse-t-elle une place si réduite aux questions environnementales ? « Contrairement aux pays développés, l’Argentine n’a pas de parti vert, explique Martínez Olguín. Il n’y a pas non plus de parti social-démocrate ou de centre-gauche doté d’un programme écolo. Autrement dit, il n’y a pas de tradition politique sur ce sujet. »

Gaz et lithium

Ces derniers mois, le gouvernement péroniste d’Alberto Fernández a communiqué sur les grands chantiers d’avenir, qui devraient selon lui participer à une amélioration de la situation économique. Parmi eux se trouvent l’exploitation du lithium, dans le nord-ouest, et des ressources de gaz non conventionnel dans les gisements de Vaca Muerta, en Patagonie.

Face à cette contradiction, certains, comme le climatologue Julián Monkes, en appellent à « une écologie non manichéenne ». « S’il s’agit de saccager nos ressources naturelles pour payer la dette, c’est non. En revanche, s’il est question d’obtenir notre souveraineté énergétique, de faire entrer des dollars, tout en préparant la transition écologique, alors là je suis d’accord », poursuit ce professeur d’agronomie de l’Université de Buenos Aires.

« Il a su capitaliser autour de la remise en cause de la vérité scientifique »

Pas sûr que le candidat Milei suive cette préconisation. Élu député fin 2021, à la tête du parti La liberté avance (La libertad avanza, LLA), qu’il a lui-même fondé, Milei a terminé en tête des élections primaires ouvertes [1], en août. Admirateur de l’économiste Milton Friedman, il s’inspire des anciens présidents Donald Trump (États-Unis) et Jair Bolsonaro (Brésil).

Une part importante de la jeunesse argentine, pourtant plus sensible à l’écologie que ses aînés, semble décidée à lui offrir son vote. « Soutenir Milei, c’est avant tout rejeter les élites, parmi lesquelles figurent les scientifiques. Il a su capitaliser autour de la remise en cause de la vérité scientifique, en vogue depuis la pandémie de Covid-19. Le changement climatique fait partie de ces vérités niées par ses votants », dit Martínez Olguín. Entre négationnisme, désintérêt et urgence économique, l’écologie n’est pas au beau fixe à Buenos Aires.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Agriculture L’Argentine donne le feu vert au premier blé OGM