Émissions de CO2 : en 2021, la France n’a pas respecté ses objectifs

La France est loin d’être une bonne élève en matière de CO 2 . D’après l’Observatoire climat-énergie, en 2021, notre pays n’a pas respecté ses objectifs en termes d’émissions nettes de gaz à effet de serre (l’intégralité des émissions, moins le CO 2 absorbé par les sols et les forêts). Dans un rapport publié le 22 septembre, cette instance développée par le Réseau Action Climat (RAC) montre qu’en 2021, l’Hexagone a émis 404,4 mégatonnes (Mt) d’équivalent CO 2 , quand elle ne devait pas dépasser 384 Mt d’équivalent CO 2 . Soit 5 % d’émissions nettes en trop par rapport à l’objectif fixé par la stratégie nationale bas carbone.

En cause : la « dégradation depuis plusieurs années du puits forestier », mais aussi une baisse « insuffisante » des émissions provenant des secteurs de l’industrie, des transports, de l’agriculture et des bâtiments. En revanche, la France a respecté ses objectifs concernant ses émissions brutes de gaz à effet de serre (la somme de toutes les émissions, sans compter l’absorption du CO 2 par les forêts et les sols).

L’organisme du RAC s’est en outre penché sur les objectifs énergétiques de la France. Ainsi, la part d’énergies renouvelables en 2021 n’était que de 19,3 %, quand elle aurait dû atteindre 23,7 %. De la même manière, notre pays « n’a pas respecté son objectif de consommation d’énergies fossiles », le dépassant de 1,2 %, et a globalement consommé « davantage d’énergie que la trajectoire prévue, avec 0,8 % en plus ».

L’occasion pour le RAC de réclamer des « changements structurels ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre », mais aussi la mise en place d’une « politique énergétique ambitieuse » en France, le tout dans un contexte de crise énergétique.

