Emmanuel Macron annonce 1 milliard d’euros pour les pôles

En bref — Climat

Un milliard d’euros pour la recherche polaire ainsi qu’une meilleure protection des glaciers. Vendredi 10 novembre, pour la clôture du One Planet – Polar Summit, premier sommet international dédié à la protection des glaciers, le président de la République a annoncé « une stratégie polaire qui va se décliner à horizon 2030 ».

Il souhaite tout d’abord investir 1 milliard d’euros dans la recherche polaire. L’argent servira notamment à reconstruire et rénover les deux stations scientifiques Dumont-d’Urville et Concordia, situées en Antarctique. Un navire à capacité glace, c’est-à-dire pouvant naviguer dans une mer gelée, sera construit et portera le nom de Michel Rocard, qui fût le premier ambassadeur pour les pôles.

« Il va falloir traduire opérationnellement cette annonce »

Emmanuel Macron souhaite également mettre la totalité des glaciers français « sous protection forte ». Un statut assez vague mais qui a suscité l’espoir chez Fiona Mille la présidente de Mountain Wilderness : « Nous espérons qu’un site sous protection forte signifie qu’on ne va plus aménager les glaciers et qu’on va protéger leur intégrité. Concernant le glacier de la Girose, cela se traduirait par le renoncement au projet du troisième tronçon du téléphérique », explique Fiona Mille, jointe par Reporterre.

Actuellement, seuls 60 % glaciers de la métropole sont protégés. « Il existe différents outils et il va falloir traduire opérationnellement cette annonce », poursuit Fiona Mille.

Durant les conférences données au sommet, tous les scientifiques ont été unanimes. Pour sauver les glaciers, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Un point qu’Emmanuel Macron n’a pas abordé durant son discours. Il n’a pas non plus répondu à certaines revendications des associations et scientifiques qui avaient organisé une action mercredi 8 novembre, le jour d’ouverture du sommet. Elles avaient notamment demandé la création d’une personnalité juridique pour les glaciers.

Alors que nous faisons face à des défis environnementaux toujours plus pressants, nous espérons que vous partagez notre engagement pour une information claire et indépendante sur l’écologie. Nous sommes convaincus que l’accès à une information pour tous est primordial en ces temps d’urgence environnementale et sociale. C’est pourquoi notre travail, en accès libre, repose uniquement sur la générosité de personnes concernées et engagées comme vous. Votre précieuse aide permet à plus de 2 millions de personnes chaque mois de s’informer sur l’urgence environnementale, quelle que soit leur situation financière.

L’indépendance de Reporterre est sa force. Géré par une association à but non lucratif, le média n’est ni soutenu par des propriétaires milliardaires, ni par des actionnaires, et n’affiche aucune publicité.

Reporterre n’est et ne sera jamais à vendre. Notre but n’est pas de faire des profits ou de servir des intérêts particuliers, mais de mettre en lumière les enjeux écologiques. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article Climat Comment la fonte des glaciers affecte des millions de personnes

Commentaires