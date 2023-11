Un morceau de glacier amené à Paris pour alerter sur leur fonte

En bref — Climat

Un morceau de 35 kilos du glacier de la Girose trône sur les marches du Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Mercredi 8 novembre, jour d’ouverture du One Planet – Polar Summit, des associations environnementales ont déposé symboliquement ce gros glaçon pour alerter sur la disparition des glaciers et demander des mesures politiques pour les sauver. « La situation est catastrophique. Quoi qu’il arrive, on va perdre moitié des glaciers dans le monde. Mais l’avenir de l’autre moitié est entre nos mains », a déclaré Heïdi Sevestre, glaciologue, pendant cette conférence de presse.

Associations, ONG et scientifiques ont présenté quatre revendications. Tout d’abord, la création d’une personnalité juridique pour les glaciers, afin de pouvoir mieux les protéger. Une disposition juridique qui existe déjà depuis 2017 en Inde.

Arrêt définitif des aménagements sur les glaciers

Seconde mesure demandée : l’arrêt définitif des aménagements sur les glaciers. Le troisième tronçon du téléphérique prévu sur le glacier de la Girose dans les Écrins, est particulièrement ciblé. « On ne veut pas transformer la vallée en un champ de résidences secondaires pour des gens fortunés », a expliqué Thierry Faivre, du collectif La Grave autrement.

Les associations réclament également un programme éducatif ambitieux ainsi qu’une protection des écosystèmes post-glaciaires. « Nous avons soumis ces quatre mesures à Christophe Béchu [ministre de la Transition écologique]. On espère qu’elles seront prises en compte. Sans quoi, dans quelques années, il faudra acter la disparition définitive des glaciers dans nos montagnes », alerte Fiona Mille, la présidente de l’association Mountain wilderness France.

Les autres intervenants ont rappelé l’importance des glaciers dans les écosystèmes : ils régulent le climat, nourrissent les rivières pour irriguer les cultures, renvoient les rayons du soleil grâce à l’effet albedo.

À la fin de la conférence, un mince filet d’eau provenant du morceau de glace a coulé le long des escaliers. Terrible allégorie de l’urgence climatique.

Alors que nous faisons face à des défis environnementaux toujours plus pressants, nous espérons que vous partagez notre engagement pour une information claire et indépendante sur l’écologie. Nous sommes convaincus que l’accès à une information pour tous est primordial en ces temps d’urgence environnementale et sociale. C’est pourquoi notre travail, en accès libre, repose uniquement sur la générosité de personnes concernées et engagées comme vous. Votre précieuse aide permet à plus de 2 millions de personnes chaque mois de s’informer sur l’urgence environnementale, quelle que soit leur situation financière.

L’indépendance de Reporterre est sa force. Géré par une association à but non lucratif, le média n’est ni soutenu par des propriétaires milliardaires, ni par des actionnaires, et n’affiche aucune publicité.

Reporterre n’est et ne sera jamais à vendre. Notre but n’est pas de faire des profits ou de servir des intérêts particuliers, mais de mettre en lumière les enjeux écologiques. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Commentaires