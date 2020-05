En Belgique, action de détournement publicitaire au nom de la priorité climatique

Durant la nuit de jeudi 28 mai à vendredi, 800 affiches du collectif Act For Climate Justice ont recouvert les panneaux publicitaires de six villes, en Belgique. Par cette action, les activistes ont voulu marquer leur opposition à la relance de la croissance économique et veulent que les enjeux sociaux, écologiques et sanitaires soient réellement pris en compte, dès maintenant.

800 affiches ont ainsi été remplacées dans les panneaux publicitaires et les arrêts de bus à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Louvain-La-Neuve. L’action d’affichage se poursuivait ce matin avec quelques activistes qui ont tendu une banderole devant la FEB (Fédération des Entreprises Belges) et le VOKA (Vlaamse Netwerk Van Ondernemingen) ce matin à 7h avec le message : “La vie avant le profit”.

Dans la déclaration publiée sur son site, le collectif explique le motif de son action : "Le risque est grand de voir les États profiter de la crise actuelle pour appliquer des mesures d’austérité mortifères et se débarrasser de leurs engagements climatiques pour relancer l’industrie à tout prix. Nous refusons que le choc actuel soit utilisé pour faire passer ces mesures qui nous seront présentées comme inévitables alors qu’elles ne sont que des “vieilles recettes”, incompatibles avec les conditions climatiques et sociales d’aujourd’hui.” Le collectif invite à “agir avec détermination et force dans la situation actuelle, pour mettre la justice sociale et écologique au cœur des plans pour l’après Corona. (...) Afin d’empêcher les entreprises et les gouvernements de voler notre avenir collectif, nous appelons à lutter dès maintenant pour un futur écologique, féministe, social et décolonial, en rupture avec toutes les politiques menées jusqu’à présent.”

Source : Courriel à Reporterre envoyé par Act for climate justice