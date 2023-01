En Europe, le trafic aérien se rapproche de son niveau d’avant-Covid

En bref — Transports

Les avions européens déploient à nouveau leurs ailes de métal : pour 2025, l’organisme européen de surveillance aérien Eurocontrol prédit une reprise du trafic aérien au niveau pré-Covid-19, soit 11,1 millions de vols par an. En 2022, déjà 9,3 millions de vols ont été effectués au total, soit 83 % du trafic de 2019.

En 2023, le trafic devrait même atteindre 92 % de ce qu’il était avant la pandémie. « Les chiffres se sont tournés en faveur de l’aviation », dit Eamon Brennan, directeur d’Eurocontrol. « Le trafic aérien européen [devrait] se redresser complètement d’ici 2025. »

Malgré les remous socioéconomiques provoqués par le variant Omicron et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la plupart des compagnies aériennes ont renoué avec les bénéfices. Les compagnies low-cost Ryanair et easyJet sont à la tête de la reprise, pendant que les compagnies traditionnelles comme Air France et Lufthansa se sont redressées plus lentement. Selon l’analyse de l’organisation européenne publiée le 31 décembre, certaines destinations de vacances ont même atteint en 2022 un niveau de vols supérieur à celui d’avant la pandémie.

L’aviation toujours très loin de la « durabilité »

Les vols long-courriers demeurent les plus polluants : 5,5 % des vols de plus de 4 000 km en 2022 étaient responsables d’environ 43 % des émissions de CO₂ du secteur, tandis que les 29 % des vols court-courriers (moins de 500 km) n’en étaient responsables que de 5,5 %.

Pourtant, en ce qui concerne les émissions de CO₂, Eurocontrol assure avoir mesuré en 2022 une diminution de 19,6 % (sur l’horizon janvier-novembre), soit 35 millions de tonnes CO₂ par rapport à la même période en 2019, grâce à des « efforts déployés par l’industrie pour améliorer l’efficacité des vols ».

Selon l’organisation européenne, le secteur du transport à courte distance a « le plus grand potentiel de réduction des émissions avec la mise en service d’avions électriques, hybrides et à hydrogène dans les années à venir ». Pour atteindre la décarbonatation de l’aviation européenne d’ici 2050, Eurocontrol admet pourtant que « les plans visant à rendre l’aviation durable doivent s’accélérer ».

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner