En Haute-Savoie, l’avalanche la plus meurtrière de la saison

C’est l’avalanche la plus meurtrière de la saison. Six personnes ont trouvé la mort dimanche 9 avril alors qu’elles faisaient du ski de randonnée sur le glacier d’Armancette aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Une quinzaine d’individus a été emportée dans cette coulée impressionnante, d’une largeur de 500 mètres et de 1 600 mètres de dénivelé, selon la préfecture. Parmi les victimes, deux guides de la compagnie des guides de Saint-Gervais. « C’étaient des gens compétents, sérieux, de vrais professionnels avec plus de dix ans d’activité chez nous », explique Olivier Bégain, le président de la compagnie des guides de Saint-Gervais dans Le Monde.

Cet accident est survenu alors que le bulletin d’estimation du risque d’avalanche était rassurant. La veille de la course de ski, il faisait état d’un « risque faible » tout en précisant « une cassure épaisse est possible très localement à cause d’une sous-couche fragile persistante ». Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’accident.

Interrogé sur France Info, Stéphane Bornet, directeur de l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) s’est dit surpris par « l’ampleur de cette avalanche » et estime qu’elle ne serait pas liée au réchauffement climatique, mais plutôt au nombre important de skieurs présents sur ce glacier un week-end de Pâques.

Les conséquences du réchauffement climatique sur les avalanches sont encore mal connues comme l’explique cette étude des chercheurs de l’Inrae, de Météo France et du CNRS. Cependant, un article publié en 2017 par des chercheurs de la Société Hydrotechnique de France a montré « une tendance relativement claire à l’augmentation de la proportion des avalanches humides » à cause du réchauffement climatique, notamment dans le massif du Mont-Blanc. Soit exactement les conditions météorologiques (neige de printemps) et géographiques (massif du Mont-Blanc) des infortunés skieurs de randonnée.

