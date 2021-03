En cinquante ans, les Alpes ont perdu jusqu’à 34 jours de neige par an

Durée de lecture : 1 minute

C’est l’étude la plus complète jamais réalisée sur l’évolution de la couverture neigeuse dans les Alpes. Elle compile les données de 2.000 stations météorologiques, réparties dans six pays alpins (Autriche, Allemagne, France, Italie, Slovénie et Suisse), depuis 1971 jusqu’en 2019. L’article, publié le jeudi 18 mars, est paru dans la revue The Cryosphere.

Le résultat est sans appel : partout, ces cinquante dernières années, la saison de la neige a raccourci, de 22 à 34 jours selon les régions alpines. La neige au sol a tendance à apparaître plus tard en hiver et à disparaître plus tôt à l’approche du printemps. L’épaisseur moyenne de neige entre novembre et mai a en moyenne diminué de 8,4 % par décennie.

Les années 1970 et 1980 ont été généralement enneigées, suivies d’une période d’hivers pauvres en neige à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Depuis lors, bien que l’épaisseur de la neige ait à nouveau augmenté dans une certaine mesure, elle n’a pas atteint le niveau des années 1970.

Au-delà de ces moyennes, les données montrent aussi que les effets du changement climatique sur la neige sont inégalement répartis. Dans les Alpes du Sud, qui sont déjà moins enneigées que leurs homologues du Nord, l’épaisseur de neige en dessous de 2.000 mètres a diminué davantage que dans les Alpes du Nord, montre cette étude.