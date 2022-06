En ville, les Français privilégient de plus en plus le vélo

En bref — Transports

Vue la fin progressive du télétravail, et donc la hausse des déplacements, on pourrait croire à un retour de la voiture. Pourtant, les Français privilégient de plus en plus le vélo pour se déplacer, selon l’analyse de l’association Vélo & Territoires publiée mercredi 1er juin. Le nombre de passages continue de progresser par rapport à 2019 (+39 %) — soit avant le début de la crise sanitaire. Il a augmenté de 13 % du 1er janvier au 29 mai par rapport à 2021.

Cette hausse de la pratique du vélo se fait notamment ressentir en milieu urbain, avec 17 % de déplacements en plus. À l’inverse, le milieu rural n’affectionne pas particulièrement la bicyclette, et n’a pas changé sa pratique d’un iota entre 2021 et 2022. L’association rapportait en 2019 que 80 % des déplacements quotidiens s’effectuaient en voiture sur ces territoires. En cause : le manque d’aménagements qui créé de « l’insécurité pour les cyclistes », ainsi que les « longues distances entre les lieux de vie et d’activités ».

