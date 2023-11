Europe : le texte sur la pollution automobile « vidé par le lobby »

En bref — Transports

Le Parlement européen a adopté, le 9 novembre, une proposition de nouvelles normes (Euro 7) visant à réduire la pollution automobile. Une réglementation bien en retrait par rapport à l’ambition initiale du texte proposée par la Commission européenne, qui visait le « zéro pollution » d’ici 2050 dans le cadre de son pacte vert.

Ces nouvelles normes diffèrent très peu des normes Euro 6 en vigueur depuis 2014. Certes, les émissions d’oxydes d’azote (NOx), des polluants très toxiques, des véhicules diesel plus polluants devront être alignées sur celles des véhicules à essence. Mais les seuils d’émission de ces derniers n’ont pas été durcis par rapport à Euro 6.

Pour les camions, les seuils d’émission ont été multipliés par deux par rapport à la proposition de la Commission. De surcroît, ces nouvelles normes ne s’appliqueront que trois ans après l’adoption définitive du texte, alors que Bruxelles avait plaidé pour une entrée en vigueur en 2025. Seule avancée, des seuils ont été introduits pour les émissions issues de l’usure des freins et des pneus, qui concernent aussi les véhicules hybrides et électriques.

Face à ce vote, l’eurodéputée écologiste Karima Delli ne décolère pas. « En 2015, après le scandale du “dieselgate” [et des moteurs truqués], on avait tous dit “plus jamais ça”, en promettant d’adopter de nouvelles normes plus sévères et plus protectrices pour les citoyens. Sept ans après, on adopte un texte vidé par le lobby automobile et la France », s’est-elle indignée auprès du journal Le Monde. Chaque année, la pollution de l’air est responsable de plus de 230 000 décès prématurés dans l’Union européenne.

Alors que nous faisons face à des défis environnementaux toujours plus pressants, nous espérons que vous partagez notre engagement pour une information claire et indépendante sur l’écologie. Nous sommes convaincus que l’accès à une information pour tous est primordial en ces temps d’urgence environnementale et sociale. C’est pourquoi notre travail, en accès libre, repose uniquement sur la générosité de personnes concernées et engagées comme vous. Votre précieuse aide permet à plus de 2 millions de personnes chaque mois de s’informer sur l’urgence environnementale, quelle que soit leur situation financière.

L’indépendance de Reporterre est sa force. Géré par une association à but non lucratif, le média n’est ni soutenu par des propriétaires milliardaires, ni par des actionnaires, et n’affiche aucune publicité.

Reporterre n’est et ne sera jamais à vendre. Notre but n’est pas de faire des profits ou de servir des intérêts particuliers, mais de mettre en lumière les enjeux écologiques. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article Pollutions Particules fines : la France bloque une mesure antipollution en Europe

Commentaires