Description de l’ouvrage par l’Observatoire des multinationales :

La nouvelle publication internationale L’avenir est public. Vers la propriété démocratique des services publics, coordonnée par le Transnational Institute et à laquelle ont collaboré l’Observatoire des multinationales et des dizaines d’élus, de syndicalistes, de chercheurs et d’organisations de la société civile, présente pas moins de 1.400 exemples de remunicipalisation de services publics dans 58 pays. Elle confirme l’existence d’un mouvement de renouveau et de réinvention du secteur public un peu partout dans le monde, particulièrement au niveau local.

De la gestion des déchets en Égypte au déploiement de l’internet haut débit aux États-Unis dans des municipalités pauvres négligées par les opérateurs commerciaux, de la création de pharmacies municipales au Chili à l’essor des fournisseurs et producteurs d’énergie citoyens, en passant par les collaborations de collectivités françaises avec le secteur agricole local pour s’assurer une alimentation saine et de qualité, L’avenir est public montre la diversité et le potentiel de ce mouvement de remunicipalisation, mais aborde aussi les obstacles auxquels il est confronté.

Souvent inspirées par une volonté de « reprendre le contrôle » face aux défaillances de la gestion privée, ces remunicipalisations sont aussi et surtout une affirmation : celle que le service public est le seul capable d’assurer équitablement les besoins et les droits fondamentaux de toutes et de tous, et le mieux placé pour répondre aux défis sociaux et écologiques d’aujourd’hui et de demain.

L’avenir est public. Vers la propriété démocratique des services publics est disponible en ligne.

Une version plus longue, en anglais, est également en téléchargement libre.