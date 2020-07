Sylvie Tissot est sociologue et professeure de sciences politiques à l’université Paris-8. Elle travaille sur la réforme des espaces urbains et leurs représentations, des quartiers d’habitat social aux quartiers dits gentrifiés, en France et aux États-Unis. Elle est coautrice du livre Les bobos n’existent pas (éd. PUL, 2018).

Reporterre — Quelques heures après la « vague verte » des municipales, le terme « bobos » était dans les tendances Twitter : il a été utilisé, à de nombreuses reprises, pour disqualifier les candidats et les électeurs écologistes. Pourquoi ?

Sylvie Tissot — Le tour de passe-passe, c’est qu’en qualifiant tous les électeurs et les élus écologistes de « bobos », on disqualifie les valeurs qui ont été plébiscitées lors de ce scrutin : l’attention à l’environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution. Parler de « vague bobo », c’est une manière de faire passer l’idée que ces questions sont secondaires, qu’elles sont éloignées des considérations du « vrai peuple », qui serait donc lésé par les résultats de ce scrutin. L’écologie serait une préoccupation de privilégiés, éloignée des questions essentielles qui seraient économiques et sociales et, par ailleurs, les classes populaires n’auraient aucune sensibilité écologique.

Pourtant, on sait bien que ces questions sont intriquées, que celles et ceux qui subissent le plus durement la pollution sont des populations pauvres, qui vivent près du périphérique pour prendre l’exemple de la région parisienne. Mais le terme « bobos » permet de « désintriquer » ces enjeux, et, ce faisant, de dénier aux écologistes toute sincérité et toute préoccupation pour l’intérêt général.

Les #bobos électeurs qui ont voté #EELV sont tous des habitants de grandes villes, qui ne voient des animaux et de la verdure qu'à la télé. Cherchez l'erreur 🤣#Municipales — Olivier Nicolas (@Oliveman77) June 29, 2020



Au fond, « bobos », qu’est-ce que ça veut dire ?

Ce terme veut tout et rien dire, il est très imprécis d’un point de vue sociologique. C’est ce que nous nous sommes attelés à démontrer dans notre livre Les bobos n’existent pas. Derrière ce mot se cachent des profils sociaux très contrastés, qui vont de l’artiste précaire au publicitaire à fort niveau de revenus. Au fond, son utilisation en dit plus sur ceux qui l’utilisent que sur les groupes qu’il est censé désigner.

Pour ceux qui l’utilisent, si on s’y essaye, la définition du bobo pourrait ressembler à celle-ci : un citoyen menant une vie de bohème en centre-ville, avec un capital économique et culturel assez élevé, plutôt de gauche, qui mange bio et se promène à vélo tout en ayant un 4x4 dans son garage — ces deux totems symbolisant l’hypocrisie qui le caractérise. Il serait, presque par définition, éloigné des réalités des classes populaires, de ceux qui souffrent, des perdants de la mondialisation.

La victoire d’#Hidalgo est effrayante. Les #bobos vivent loin des réalités. J’espère qu’ils auront plus de rats, plus de colline au crack, plus de saleté. Ils votent pour leurs bourreaux et vont ensuite s’offusquer des conséquences. #Paris — Impérieuse (@Remplaceuse) June 29, 2020



D’où vient ce terme, et par qui est-il utilisé ?

Le discours anti-bobo est très répandu et largement partagé. Il a été importé au début des années 2000 en France, à la suite de la traduction d’un livre du journaliste étasunien David Brooks [Bobos in Paradise]. Au début, il était plutôt utilisé sur un ton léger et légèrement moqueur par des journalistes de la presse de gauche, notamment Libération, pour critiquer des styles vestimentaires, ou des habitudes alimentaires dans les rubriques « Style de vie ».

C’est devenu, au fur et à mesure des années, un terme non seulement flottant mais avant tout utilisé pour disqualifier et discréditer. À partir de 2007, et encore plus après 2012, il est même devenu quasiment injurieux, et utilisé pour décrire des gens qui seraient d’un progressisme creux, et indifférents aux vrais problèmes.

Lors de la campagne présidentielle de 2012, il était même brandi par Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui fustigeaient les « bobos » pour mieux se réclamer des classes populaires. Pourquoi est-il si largement partagé, et donc difficile à critiquer ? Parce qu’il convoque magiquement des classes populaires aussi « authentiques » que les bobos seraient superficiels, et permet d’afficher une solidarité sans failles avec celles-ci. L’extrême droite s’en sert pour réhabiliter des valeurs conservatrices, qu’elle considère comme celles du « vrai peuple », et rejeter des valeurs auxquelles les classes populaires seraient prétendument hostiles : la lutte pour les droits des étrangers, des personnes LGBT, le féminisme, et bien sûr l’écologie.

Vers l’explosion de l’insécurité dans les villes nouvellement socialistes ou « écolos » ? 🤔#Municipales2020 #bobos — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) June 29, 2020

Pourquoi ce mot est-il dangereux ?

La dénonciation du bobo est une manière terriblement efficace de stigmatiser les luttes écologistes, la reprise de ce mot sur les réseaux sociaux ces derniers jours nous le rappelle, mais aussi le combat contre toutes formes de discrimination — des causes auxquelles le peuple, le « vrai », serait profondément allergique. Les divisions sociales qui structurent notre société ne se réduisent pourtant pas à l’opposition entre des « bobos » urbains fortunés et des classes populaires reformatées en hommes blancs hétérosexuels, « naturellement » racistes, sexistes et homophobes.

En mettant la focale sur « les bobos », on passe à côté d’une analyse plus profonde, plus scientifique, et donc plus pertinente, des hiérarchies qui traversent le monde social : et il est urgent de le faire autrement que par ce terme faussement critique. Le terme de « bobo », trop imprécis, chargé idéologiquement, détourne l’attention des rapports de domination exercés par les classes supérieures. Car il y a bel et bien des privilégiés dans notre société, et aussi des termes, plus rigoureux et plus politiques en même temps, pour les désigner : classes supérieures donc, ou encore bourgeoisie.

Cette vague verte est un danger pour le pays, communautarisme, régularisation des sans-papiers... la gauche avec un nez vert en somme... #bobos — Simon Espagne 🤡🎈 (@Simon_Espagne) June 29, 2020