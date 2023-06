Fatima Ouassak : « On étouffe les personnes qui vivent dans les quartiers populaires »

Entretien — Écologie et quartiers populaires

Fatima Ouassak, cofondatrice de Front de mères et de la Maison de l’écologie populaire Verdragon à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), est politologue. Elle est l’autrice de La Puissance des mères (La Découverte, 2020) et Pour une écologie pirate (La Découverte, 2023)

Reporterre — Le 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine), Nahel, 17 ans, a été tué d’une balle dans le thorax par un policier. Comment réagissez-vous à ce drame ?

Fatima Ouassak — Je milite depuis longtemps et, des drames de cet ordre, j’en connais un certain nombre. Mais quand j’ai vu la vidéo de Nahel, je me suis effondrée. Il y a non seulement la brutalité de ce tir à bout portant, mais aussi cette idée qui m’est venue tout de suite : cet enfant, ça aurait pu être le mien. J’ai d’abord vécu cela en tant que mère d’un garçon arabe, qui a sept ans aujourd’hui, mais pour qui je m’inquiète déjà de comment il sera traité par la police. Il y a donc cette empathie pour la mère de Nahel, de la peine pour ce garçon, mais aussi le fait d’identifier mon fils à cet enfant.

Tout cela est aussi politique. Front de mères a tout de suite été très mobilisé : la lutte contre les crimes policiers que subissent les jeunes hommes, ados et enfants racisés dans les quartiers populaires est au fondement de notre organisation politique. La mère de Nahel incarne la puissance des mères dont je parle dans mon premier livre : malgré le deuil, elle est déterminée, elle mobilise. Il lui a été demandé d’appeler au calme, ce qu’elle a refusé : nous ne sommes pas là pour tempérer les colères de nos enfants, au contraire. S’ils ne se bougent pas, s’ils ne brûlent pas aujourd’hui, ils vont crever ! Se défendre tient de l’obligation. Cela ne peut plus durer : depuis quarante ans et l’arrivée d’immigrés postcoloniaux en France, voilà le sort qui est réservé aux personnes qui vivent dans les quartiers populaires : on les étouffe.

Vous avez eu la même formule le 28 juin lors d’un rassemblement de soutien aux Soulèvements de la Terre, à Paris. Une référence aux violences policières, mais aussi au fait que les habitants des quartiers populaires sont les premières victimes de la crise écologique. En quoi combats antiracistes et écologie sont-ils intrinsèquement liés ?

Si l’on veut porter un projet politique de libération et d’émancipation cohérent et sérieux, il faut bien noter ceci : on ne peut pas mener un projet écologiste sans mener en même temps un projet antiraciste, anticolonial et internationaliste. Il y a un lien entre l’entreprise coloniale et l’entreprise capitaliste. Le racisme et le rapport colonial au monde participent de la dévastation du vivant et, pour spolier une terre, on a besoin de déshumaniser les personnes qui l’habitent. Pour pouvoir spoiler les quartiers populaires, y implanter des déchetteries et les infrastructures les plus polluantes, il faut s’assurer que les populations qui y vivent n’aient pas leur mot à dire. Et, a fortiori, les sous-humaniser et les priver de leur pouvoir politique — notamment de leur liberté de circuler, les contrôles policiers étant une manière de leur signifier qu’elles ne sont pas ici chez elles.

« Nous souhaitons que les conditions matérielles d’existence de nos enfants changent concrètement »

Pour protéger la terre, il faut donc que ceux qui l’habitent aient un minimum de pouvoir politique et d’ancrage territorial. Quelles sont les conditions matérielles d’existence de ces personnes-là, qui sont les principales victimes du dérèglement climatique et des pollutions, mais aussi de la montée en puissance de l’extrême droite ? Comment les améliore-t-on de façon à ce que ces populations puissent mieux respirer, mieux se nourrir, être libres de circuler, etc. ? Comment casse-t-on les murs, comment ouvre-t-on les horizons des quartiers populaires, qui n’ont jamais été autant bétonnés, emmurés ? Voilà qui devrait être au cœur des débats, mais, aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

Est-ce à dire que les mouvements écolos ne font pas suffisamment de liens avec les quartiers populaires ?

Un travail a été amorcé en 2020 avec la marche Génération Adama, Génération climat. À l’époque, cette mobilisation a apporté du souffle. Ce fut l’occasion pour le mouvement climat de réfléchir à la nécessité de mener un projet antiraciste, et, pour les quartiers populaires, de la nécessité de mener le combat écolo : c’est l’écologie qui nous permettra de nous libérer, et nous avons notre mot à dire sur le sujet.

Reste qu’aujourd’hui nous sommes toujours loin du compte. Il y a encore un gros travail politique à faire à ce sujet : au sein des organisations de gauche et écolos majoritaires, les discours antiracistes n’ont pas de traduction concrète. Il ne faut pas attendre qu’il y ait des drames comme la mort de Nahel pour dire que l’on est ensemble. Nous devons mener un projet politique qui ait à cœur d’inclure tout le monde, toute la terre de l’Hexagone, et pas seulement celle de Sainte-Soline [Deux-Sèvres] — pour moi, les « sans terre » sont les habitants des quartiers populaires, les personnes migrantes, les personnes roms. Nous ne sommes pas là pour la gloriole des mouvements et organisations de gauche et progressistes : nous souhaitons que les conditions matérielles d’existence de nos enfants changent concrètement. Nous en sommes au début, et ce travail politique, Front de mères va continuer à le mener. On ne lâchera rien.

