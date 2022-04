Feu vert pour le « train des riches », entre Paris et Roissy

En bref — Transports

Le chantier du Charles de Gaulle (CDG) Express, le train rapide entre Paris et l’aéroport de Roissy, peut reprendre. La cour administrative d’appel de Paris a annoncé, le 28 avril, avoir validé la reprise des travaux, rejetant ainsi une précédente décision de justice. Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil avait en effet annulé l’arrêté autorisant le projet. Il avait été déposé le 11 février 2019 par les préfectures de Paris, de Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et du Val-d’Oise.

La cour administrative d’appel de Paris a considéré la construction de cette infrastructure comme étant « d’intérêt public majeur », autorisant pour cette raison la destruction d’habitats naturels.

Dirigés par la SNCF et ADP, les travaux ont débuté en 2019 et devraient se terminer en 2027. La construction fait l’objet de controverses, notamment en raison de la création d’une nouvelle ligne en Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. Cette zone de 4,4 kilomètres traverse la commune de Mitry-Mory et de Tremblay. « On s’apprête à vivre un carnage », avait déclaré en 2020 la maire de Mitry-Mory, Charlotte Blandiot-Faride, à l’origine du recours ayant stoppé les travaux. De nombreuses espèces d’animaux protégées se trouvent également sur le tracé de la ligne.

La construction de ce « train des riches » serait par ailleurs « contraire aux intérêts des usagers du RER B », selon les élus de la gauche communiste, écologiste et citoyenne du conseil régional d’Île-de-France.