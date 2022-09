Gironde : 1 800 hectares de forêt disparus en une matinée

En bref — Incendies

La Gironde continue de brûler. Depuis lundi 12 septembre, un incendie se propage aux alentours de la commune de Saumos, située entre l’océan et Bordeaux. En début d’après-midi, mardi, 1 800 hectares de forêt et de végétation étaient déjà partis en fumée. 700 pompiers ont été mobilisés et plus de 500 personnes évacuées, selon la préfecture. Quatre maisons ont brûlé.

Lundi, jour du départ du feu, les températures ont atteint des températures record dans les Landes, avec 39,1 °C à Mont-de-Marsan, et 39 °C à Dax. Un record mensuel a également été enregistré à Bordeaux, où le mercure a atteint 37,5 °C. Du jamais vu en septembre depuis 1987. De fortes rafales de vent facilitent la propagation du feu. Des éléments incandescents tournoient dans le ciel au-dessus de la végétation desséchée, raconte Libération. Des odeurs de fumée ont été détectées à plusieurs dizaines de kilomètres de l’incendie.

La Gironde a été touchée par plusieurs feux majeurs cet été. La Teste-de-Buch, Landiras, Vensac… Au total, près de 30 000 hectares de forêt et de végétation ont brûlé en juillet et en août dans le département.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner