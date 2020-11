Greenpeace lance une plateforme de pétitions dédiée à l’environnement

Durée de lecture : 1 minute

Pour aider les collectifs qui luttent contre l’extension d’un aéroport, la construction d’une nouvelle zone commerciale ou qui veulent faire pression sur leur municipalité pour développer les pistes cyclables… Greenpeace lance officiellement lundi 9 novembre sa plateforme de pétitions en ligne dédiée à l’écologie.

Baptisée GreenVoice, ce site veut « donner aux citoyennes et aux citoyens les moyens de s’organiser concrètement collectivement et localement pour un monde plus juste et une société plus respectueuse de la nature ».

GreenVoice offre différents outils de campagne, ainsi qu’un accompagnement personnalisé de certains collectifs pour les aider dans leur combat.

Complémentaire de la plateforme GreenVoice, l’ONG lance en parallèle un réseau social :​ WeGreen. Il permet de mettre en relation toutes celles et ceux qui œuvrent en faveur de l’écologie pour partager des ressources, débattre, créer des projets et événements par thématique.

Ces deux plateformes sont également ouvertes aux associations et collectifs qui souhaitent monter des campagnes et mobiliser autour de problématiques environnementales. Elles sont respectueuses des données qui ne

sont ni vendues, ni échangées et traitées par des flux sécurisés.

Source : Greenpeace