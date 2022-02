Présidentielle : que proposent les candidats pour le climat ?

Enquête — Présidentielle

Plus que 41 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que l’urgence climatique s’amplifie, le prochain ou la prochaine présidente de la République française aura la lourde tâche de s’emparer de cet enjeu. Reporterre a donc comparé avec une infographie les propositions des différents candidats et candidates sur cette question.

Énergie, transport, logement… La rédaction a identifié les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, pour étudier les mesures des prétendants à l’Élysée. Le bilan est négatif : même si la thématique climatique apparaît dans la plupart des programmes, les propositions de certains candidats sont le plus souvent floues ou pas assez ambitieuses. Une situation préoccupante, alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) publie justement le 28 février dans l’après-midi un nouveau rapport sur les impacts à venir du changement climatique et les façons de s’y préparer.

En tout, quatorze candidats sont représentés dans notre comparateur : ceux qui ont déjà obtenu leurs parrainages et sont assurés de se présenter au premier tour de l’élection (Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Emmanuel Macron – même si le chef de l’État n’a toujours pas officiellement déclaré sa candidature –, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Fabien Roussel) et ceux qui semblent en mesure de recueillir le nombre requis de signatures. Nous actualiserons cette infographie en fonction de l’évolution de la campagne et des programmes des candidats. Un deuxième volet consacré notamment aux animaux, à la biodiversité et à la santé environnementale sera publié prochainement.

• Comparateur de programmes :