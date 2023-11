L’État débloque 100 millions d’euros pour les petits réacteurs nucléaires

En bref — Nucléaire

Le gouvernement a mis près de 100 millions d’euros sur la table pour le développement de petits réacteurs nucléaires innovants, a-t-il annoncé lundi 27 novembre. 77,2 millions d’euros ont été accordés à six projets de réacteurs SMR (small modular reactors, petits réacteurs modulaires) et AMR (advanced modular reactors, réacteurs modulaires avancés), aux technologies et aux niveaux de maturité variés : réacteur de fission au sodium, à haute température ou réacteur à fusion, visant à produire de l’électricité, de la chaleur ou à recycler les combustibles usés. 18,9 millions d’euros ont été accordés au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) pour accompagner ces projets.

Seuls deux SMR sont en service

Cette enveloppe s’inscrit dans le programme d’investissements France 2030, qui a déjà doté trois projets SMR/AMR début 2023 : Naarea et Newcleo (25 millions d’euros à eux deux) et Nuward (filiale d’EDF créée début 2023). Elle a été dévoilée la veille de l’ouverture du salon mondial du nucléaire civil (WNE), qui se tient du 28 au 30 novembre à Paris et qui fera la part belle à ce type de projets.

Plus de 80 projets de SMR et d’AMR sont actuellement en développement dans 18 pays, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique. Pour autant, leur faisabilité n’est pas acquise. À ce jour, les seuls SMR en service – deux petits réacteurs de 35 mégawatts chacun installés sur une barge – se trouvent en Russie. Aux États-Unis, l’entreprise NuScale a annoncé la semaine dernière la suspension de la commercialisation du premier SMR américain, faute de clients, refroidis par l’annonce récente d’une hausse des coûts. En France, le coulage du premier béton du projet Nuward d’EDF n’est pas attendu avant 2030.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront des avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article Enquête — Nucléaire Le petit réacteur atomique SMR fait rêver les nucléaristes

Commentaires