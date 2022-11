L’Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde

En bref — Climat

Depuis trente ans, la hausse des températures en Europe est plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire. Voilà la conclusion d’un rapport publié le 2 novembre par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le programme européen Copernicus. Entre 1991 et 2021, le continent européen a vu son thermostat augmenter d’environ 0,5 °C par décennie – de quoi en faire la région du monde où le réchauffement climatique est le plus rapide d’après le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

« L’Europe offre l’image vivante d’une planète qui se réchauffe. Elle nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l’abri des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette année, comme en 2021, de grandes parties du continent ont subi des vagues de chaleur et de sécheresse prolongées, favorisant les feux de forêt. En 2021, des inondations exceptionnelles ont semé la mort et la dévastation », a-t-il en outre déclaré. Le rapport souligne ainsi comment, entre 1997 et 2021, les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d’épaisseur.

« Même les sociétés bien préparées ne sont pas à l’abri »

Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 31 % dans l’Union européenne entre 1990 et 2020 – alors que l’objectif est une réduction nette de 55 % à l’horizon 2030. L’OMM et Copernicus notent que « les défis à relever restent de taille ». Ainsi, le rapport State of Climate Action 2022 publié le 26 octobre explique que les « transformations ne se produisent pas assez rapidement » dans le monde pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, comme le prévoit l’Accord de Paris. Dans la même veine, le 27 octobre, le groupe d’action climatique Scientist Rebellion a estimé que « continuer d’affirmer publiquement qu’il est toujours possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C n’est plus acceptable », tandis que l’Organisation des Nations unies (ONU) a affirmé que nous nous dirigeons à l’échelle mondiale vers un réchauffement de 2,6 °C, voire 2,8 °C, d’ici la fin du siècle.

