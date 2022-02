En bref — Culture et idées

La bande annonce :

Synopsis :

Au cœur de sa banlieue lointaine où s’enlacent bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son footballeur de grand frère qui sature tout l’espace de réussite familiale. L’inattendu que lui propose la Zone à défendre (Zad) installée à la limite de son quartier l’attire. S’y rapprochant d’Arthur, ami de lycée, elle y vit des journées intenses et décisives où le choix d’un monde plus durable lui retourne le cerveau tout autant qu’il l’amène à prendre des risques aux côtés de cette génération climat.

Jeu concours :

Ce film est en partenariat avec Reporterre et nous vous proposons dix places à gagner dans un jeu concours. Pour participer, rien de plus simple : envoyez un mail avec pour objet « Je veux aller voir le film L’Horizon » à [email protected]

Les inscriptions s’arrêteront jeudi à 12 heures. Bonne chance !

