L’armée américaine va transformer une immense réserve naturelle en champ de tir

Malgré le refus unanime des habitants et des représentants du Nevada, la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le 1er juillet un amendement à la National Defence Authorization Act qui donnera à l’Armée de l’air étatsunienne (US Air Force) compétence sur 350.000 ha d’une réserve naturelle dans le Nevada, au nord de Las Vegas, pour en faire une champ de tir et une zone de test de bombardement.

L’Air Force dit avoir besoin d’espace supplémentaire en raison des progrès technologiques qui permettent aux avions de voler plus haut et de larguer leurs munitions vers des cibles de plus en plus lointaines.

Dirigée par les Démocrates, la Commission a autorisé l’Air Force à étendre sa portée de bombardement au Desert National Wildlife Refuge, dans le désert de Mojave. Crée en1936 par le US Fish & Wildlife Service, c’est la plus grande réserve naturelle et faunique des Etats-Unis (hors Alaska), où vivent, entre autres, le mouflon d’Amérique (Big Horn), mammifère symbolique de l’État du Nevada, et la tortue du désert de Mojave, menacée d’extinction.

Visible depuis le Strip de Las Vegas, de nombreux Nevadans du sud considèrent que cette réserve naturelle leur appartient. D’où le tollé général suscité par la proposition de l’Air Force d’investir ce Refuge, et la campagne nationale pour le protéger avec pour mot d’ordre : #DontBombTheBighorn ! Plus de 32.000 personnes de tous bords, Républicains et Démocrates, autochtones des tribus amérindiennes, vétérans et civils, chasseurs et observateurs de la faune, avaient signé une pétition envoyée à l’Air Force avec des commentaires opposés à l’expansion. En 2019, l’assemblée législative du Nevada avait approuvé une résolution opposée à l’expansion par 58 voix contre 3.

Sources : Sierra Club et Yubanet

Photo : Dans la réserve désertique du Nevada (Sierra Club)