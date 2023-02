L’économie mondiale ne résistera pas au changement climatique

En bref — Économie

Les centres d’activité économique chinois, indien et étatsunien font partie des plus vulnérables au changement climatique à travers le monde. Tel est le résultat d’une étude, publiée le 20 février, par la société d’analyse de risques climatiques XDI. L’Europe (et la France) ne sont pas en reste : les Hauts-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Grand Est se trouvent respectivement à la 121e, 176e et 200e place de ce classement.

L’étude porte sur 2 600 territoires. Lors d’une conférence de presse, ses auteurs ont expliqué avoir tenté de modéliser les dommages à venir du changement climatique sur les bâtiments et les infrastructures mondiales. Le but étant, selon Karl Mallon de XDI, « d’évaluer les risques que posent le changement climatique pour l’économie ». Huit manifestations du changement climatique ont été prises en compte dans leurs projections : les inondations côtières et fluviales, la chaleur extrême, les feux de forêt, les mouvements de terrain liés à la sécheresse, les vents extrêmes et les cycles de gel-dégel.

Londres, Milan et Munich... parmi les plus exposées

Résultats : dix-sept des vingt territoires les plus exposés sont des provinces chinoises, dont certaines — comme le Jiangsu, à côté de Shanghai — jouent un rôle crucial d’approvisionnement pour l’économie mondiale. La Floride, la Californie et le Texas, trois États américains à l’activité économique importante, complètent ce « top 20 ». En cumulé, la Chine, l’Inde et les États-Unis représentent plus de la moitié des cent territoires les plus à risque.

Plusieurs centres économiques européens se révèlent eux aussi vulnérables. La Belgique, l’Italie et l’Allemagne comptent trois des cent territoires les plus menacés par le changement climatique : les Flandres, la Vénétie et la Basse-Saxe. Huit régions françaises (les Hauts-de-France, la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, le Grand Est, l’Occitanie, le Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie) se trouvent également dans le « top 300 ». Londres, Milan, Munich et Anvers font partie des métropoles les plus exposées. Les inondations côtières et fluviales font partie des principaux facteurs de risque sur le continent.

