La Convention citoyenne pour le climat planche sur le plan de sortie de crise

Le 10 avril, les 150 citoyens de la Convention pour le climat ont présenté leur contribution au plan de sortie de crise, post-confinement. Dans un communiqué de presse, ils ont expliqué qu’ils avaient souhaité contribuer aux arbitrages, « car la crise que nous traversons n’est apparemment pas sans lien avec le dérèglement climatique et la dégradation de l’environnement ». Ils se sont exprimés en faveur d’une sortie de crise « qui prépare à un modèle économique et sociétal différent, plus humain et plus résilient ».

Nous souhaitons que la sortie de crise qui s’organise sous l’impulsion des pouvoirs publics ne soit pas réalisée au détriment du climat, de l’humain et de la biodiversité. Nous demandons de ne pas reproduire les erreurs passées. Il faut absolument éviter les écueils de la crise de 2008 dont la relance a donné lieu, notamment, à des investissements dans les énergies fossiles et les industries néfastes à l’environnement.

Alors que les travaux ne sont pas encore terminés, les 150 personnes tirées au sort ont planché sur la suite lors d’une session extraordinaire de travail menée les 3 et 4 avril derniers par visioconférence. D’après eux, certaines mesures qu’ils ont identifiées permettraient de contribuer « à la fois à une relance économique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et, indéniablement, à améliorer notre santé et notre bien-être collectifs, tout en tenant compte des populations les plus fragiles. » Les citoyens se sont donc mis d’accord, par un vote, sur l’intérêt de présenter leurs réflexions à l’exécutif avant que le plan de relance ne soit écrit. Ils ont sélectionné ainsi 16 mesures transmises au président de la République, au Premier ministre et aux ministres de l’Économie et de la Transition écologique. La Convention a fait le choix de ne pas les rendre publiques pour l’instant.

Mais elle les a résumées en « grands messages aux dirigeants », par exemple :

les financements mobilisés dans le cadre de la sortie de crise devraient être fléchés vers des solutions vertes et que les investissements se concentrent dans des secteurs d’avenir, « respectueux du climat » .

. les relations internationales devraient être « reconfigurées » avec « une régulation de la mondialisation en faveur du climat » et une « relocalisation les activités des secteurs stratégiques pour assurer notre sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique ». Les citoyens ont préconisé le lancement de grands travaux pour réduire la dépendance de la France aux importations.

- Télécharger la contribution de la Convention citoyenne pour le climat :

Les 150 citoyens attendent désormais l’organisation de la dernière session pleinière où chacune des 150 mesures identifiées ces derniers mois feront l’objet d’un vote. Les garants tiennent à ce que cette ultime session puisse se tenir physiquement dès que possible afin de conclure plusieurs mois de travail et mettre en valeur les conclusions de la convention. Pour l’instant il est envisagé de l’organiser pour fin-juin-début juillet mais tout dépendra des conditions de sorties du confinement.

Lundi 13 avril, Emmanuel macron n’a fait aucune référence, lors de son allocution, à la Convention citoyenne pour le climat. L’écologie était absente de son discours : il n’a prononcé qu’une seule fois le mot « sobriété carbone ».