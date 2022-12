La Fédération des chasseurs attaque une féministe en justice

En bref — Chasse

Plus de 100 000 euros, c’est la somme que la Fédération nationale des chasseurs (FNC) réclame à la militante féministe Fatima Benomar devant les tribunaux. Les chasseurs accusent cette dernière d’avoir dit sur RMC en juin dernier : « Un gros pourcentage de féminicides sont faits par armes à feu, par des chasseurs en général. » Ils estiment que cette phrase porte un préjudice moral à l’intérêt collectif des chasseurs. Déjà en août dernier, la FNC avait porté plainte contre la députée Europe Écologie-Les Verts (EELV) Sandrine Rousseau pour dénigrement et propos stigmatisants.

Le collectif Féministes contre le cyberharcèlement, qui soutient Fatima Benomar, évoque un procès bâillon. « Oui, il faut pouvoir parler des féminicides dans le débat public, et oui, il faut pouvoir parler des féminicides commis par des armes de chasse », écrit-il. Il rappelle que des sources existent, et cite notamment l’article publié en décembre 2021 par Reporterre. Nous avions comptabilisé au moins 94 morts provoquées par des armes de chasse en 2020, et 95 en 2021, dont un grand nombre de féminicides, suivis d’une tentative de suicide de la part du conjoint ou ex-conjoint. Dans la majorité des cas, l’acte était concomitant de la rupture conjugale.

1 féminicide sur 4 serait provoqué à l’aide d’une arme de chasse

D’après le décompte du collectif Féminicides par conjoint ou ex-conjoint, mis en scène et illustré par Ollune Cillimaleg, un fusil de chasse a été utilisé dans au moins 27,54 % des 102 féminicides de 2020, et 25,44 % des 106 meurtres de 2021. Soit 1 féminicide sur 4 provoqué à l’aide d’une arme de chasse.

Une cagnotte a été lancée pour financer les frais d’avocat : « Si Fatima Benomar gagne son procès, les sommes amassées par la cagnotte dépassant les frais d’avocat serviront à financer une campagne de sensibilisation contre les féminicides », précisent les soutiens de la féministe.

