La Norvège a vendu 89 % de voitures électriques en 2024

En bref — Transports

Et si la Norvège devenait le premier pays à ne vendre que des voitures électriques neuves en 2025 ? Un objectif ambitieux, mais pas inatteignable au regard des ventes de 2024 : 9 sur 10 voitures neuves vendues étaient électriques. D’après le Conseil d’information sur le trafic routier norvégien (OFV), 114 400 véhicules électriques neufs ont été achetés sur les 128 691 nouvelles immatriculations, soit 88,9 % des ventes totales.

Il reste 10 % supplémentaires à la Norvège pour conforter son ambition 2025 d’un parc automobile léger neuf zéro émission. À côté d’elle, l’Union européenne est à la traîne. Le règlement européen a fixé l’interdiction de vente de véhicules à moteur thermique neufs à l’horizon 2035. En novembre dernier, les véhicules électriques neufs représentaient environ 15 % du marché européen, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (Acea). Même ordre de grandeur pour la France, avec une moyenne annuelle de 17 %.

La Norvège a mis en place une politique d’incitation fiscale en faveur de la vente et de l’achat de véhicules électriques : exonération de la TVA et de taxes sur les carburants, réduction des tarifs de péage et de stationnement… Face au succès de cette politique, le pays revient d’ailleurs sur certains de ces assouplissements.

