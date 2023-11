La chaleur pourrait causer 5 fois plus de morts d’ici 2050

En bref — Climat

D’ici 2050, le nombre de décès liés à la chaleur risque d’être multiplié par 4,7 sur Terre. Alarmantes, ces nouvelles projections émanant du huitième rapport Lancet Countdown, littéralement « compte à rebours ». Dirigé par l’University College London et publié le 14 novembre, ce travail dépeint les risques sanitaires grandissants de tout retard supplémentaire enregistré dans la lutte face à l’urgence climatique.

Les auteurs soulignent comment l’inaction persistante coûte des vies humaines. En 2022, l’humanité a été exposée à 86 jours de températures élevées dangereuses pour la santé. Or, le changement climatique anthropique a rendu au moins deux fois plus susceptible l’apparition de 60 % de ces journées de fortes chaleurs. Et l’année 2023 semble suivre les mêmes tendances, avec l’observation des températures les plus élevées depuis plus de 100 000 ans.

« L’inaction a un coût humain énorme »

À l’approche de la COP28, les 114 experts ayant participé à l’élaboration du texte dénoncent la « négligence » des gouvernements, des entreprises et des banques qui continuent d’investir dans le pétrole et le gaz : « L’inaction a un coût humain énorme et nous ne pouvons pas nous permettre ce niveau de désengagement — nous le payons en vies humaines », déclare le Dr Marina Romanello, directrice exécutive du Lancet Countdown.

« Il y a encore de la place pour l’espoir », affirme-t-elle toutefois. À ses yeux, de telles conclusions doivent engendrer une réaction immédiate des gouvernants axée sur la santé. Et ce, en faisant basculer l’économie mondiale sur une base zéro carbone, tout en offrant un meilleur accès à l’énergie, à un air plus pur, une eau plus potable, des régimes alimentaires plus sains et des villes plus vivables.

