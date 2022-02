La cheffe de Greenpeace nommée ambassadrice du climat en Allemagne

C’est un signal fort qui a pour objectif d’incarner l’ambition écologique du pays. L’Allemagne a choisi de confier le poste d’ambassadrice pour le climat à la militante emblématique Jennifer Morgan, une Américaine de 55 ans, à la tête depuis 2016 de Greenpeace International. À partir du 1er mars, elle sera « la représentante spéciale pour la politique internationale sur le climat » du gouvernement allemand. Elle sera naturalisée allemande et aura le rang de secrétaire d’État. Annalena Baerbock, l’ancienne cheffe des Verts, depuis devenue ministre des Affaires étrangères, a présenté Jennifer Morgan comme son futur bras droit au ministère.

My time as @Greenpeace Executive Director is drawing to a close but my resolve to fight for #climatejustice has never been stronger. I hope in this new role to match the courage I found working with brave staff, allies, and volunteers over the last 6 years https://t.co/CeSmhHI2kJ

— Jennifer Morgan (@climatemorgan) February 9, 2022