La compensation carbone quasi inutile contre la déforestation

En bref — Climat

On savait déjà que les mécanismes de compensation carbone visant à alléger la conscience écologique des voyageurs aériens étaient très peu efficaces. Une récente étude enfonce le clou et généralise la critique sur les crédits carbone. Ce système permet de comptabiliser sous forme de crédits le carbone séquestré ou dont on évite l’émission, pour ensuite le vendre et permettre aux entreprises polluantes de « compenser » leurs propres émissions.

Dans ses travaux publiés le 24 août dans la revue Science, une équipe internationale de chercheurs s’est focalisée sur les projets de crédits carbone liés à la lutte contre la déforestation, les « Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts » (REDD+) développés par les Nations unies. En étudiant dix-huit de ces projets dans -cinq pays abritant des forêts tropicales (Pérou, Colombie, Cambodge, Tanzanie et République démocratique du Congo) les chercheurs ont calculé que sur les 89 millions de crédits carbone que pourraient générer ces projets REDD+, seuls 5,4 millions seraient associés à des réductions d’émissions de carbone effectivement dues aux actions de préservation des forêts menées par ces projets.

Autrement dit : seuls 6,1 % des compensations d’émission de carbone revendiquées via ces projets REDD+ le seraient réellement. Les scientifiques pointent notamment la tendance à surestimer les risques de déforestation dans certaines régions, pour vendre ensuite davantage de crédits carbone… « Ces crédits carbone consistent essentiellement à prédire si quelqu’un va abattre ou non un arbre, et à vendre cette prédiction. Si vous exagérez ou mésinterprétez ça — volontairement ou non — vous ne vendez que du vent », résume auprès de l’AFP Andreas Kontoleon, professeur à l’université britannique de Cambridge et coauteur de l’étude.

L’efficacité des mécanismes REDD+ fait l’objet de controverses depuis près de vingt ans, soulignent les auteurs. Ils rappellent qu’il est d’autant plus urgent d’en améliorer le fonctionnement que les projets REDD+ représentent pas moins de deux tiers des crédits carbone liés à l’utilisation des terres, dont le marché mondial est estimé à 1,3 milliard de dollars.

Cette nouvelle étude conforte des résultats précédents, également relayés par une enquête journalistique du média britannique The Guardian, de l’allemand Die Zeit, en collaboration avec l’ONG SourceMaterial, qui concluait que 94 % de ces crédits REDD+ n’avaient aucun intérêt pour le climat.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent cet été, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que 2023 comportera de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes, tout au long de l’année. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner