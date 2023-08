Le Portugal adopte un passe ferroviaire à 49 euros

En bref — Transports

Sillonner en train le Portugal, des collines sauvages du nord aux côtes escarpées de l’Algarve, pour quelques dizaines d’euros. Depuis le 1er août, un passe mensuel permet de circuler sur l’ensemble des trains régionaux du pays. « Des déplacements illimités, sans restriction de temps », pour la somme de 49 euros par mois, précise le gouvernement portugais. Cet abonnement ferroviaire, surnommé National Train Pass, est ouvert à tous les Européens, y compris les simples vacanciers.

S’il incite à abandonner les modes de transport les plus polluants, comme l’avion et la voiture, ce système comporte toutefois de nombreuses restrictions. Quelques lignes régionales ne sont pas incluses dans l’offre. Les trains Intercités et interrégionaux non plus, tout comme les trains à grande vitesse Alfa Pendular et les trains urbains des agglomérations de Lisbonne, Porto et Coimbra.

Le National Train Pass s’inscrit dans la lignée du Deutschlandticket, son homologue allemand. Lancé début mai, celui-ci inclut pour le même tarif les trains régionaux, mais également les autres transports en commun, que sont les bus, les métros et les tramways. À sa commercialisation, 250 000 titres avaient été vendus en seulement trois jours. Un franc succès.

Alors à quand une telle offre dans l’Hexagone ? Début juillet, Clément Beaune, le ministre chargé des Transports, déclarait vouloir créer « un passe qui soit simple, attractif, pas cher pour les jeunes ». Cet abonnement, utilisable sur les trains régionaux, devrait voir le jour pour l’été 2024. Pour rappel, aujourd’hui en France, le train reste 2,6 fois plus cher que l’avion.

